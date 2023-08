São mais de 70% os portugueses que defendem uma remodelação governamental, de acordo com uma sondagem da Intercampus para o CM/CMTV e ‘Jornal de Negócios’.

Portugueses pedem remodelação a António Costa







Não é a primeira vez que a maioria do eleitorado entende que António Costa deve refrescar o executivo com novas caras.









Ver comentários