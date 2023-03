Os portugueses ainda acreditam mais em António Costa do que em Luís Montenegro, mas não deixam de estar ressentidos com o primeiro-ministro por este não ter feito as reformas de que o País precisa. Daí se concluir que, na opinião dos inquiridos da sondagem da Intercampus para o CM e Negócios, António Costa tem mais potencial do que Luís Montenegro, mas não o concretiza, o que o torna responsável por uma governação semelhante à de Luís Montenegro, se este fosse primeiro-ministro.









