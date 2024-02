Um Governo de direita é o cenário preferido dos portugueses para as eleições legislativas de 10 de março, segundo uma sondagem da Intercampus para o CM/CMTV e ‘Negócios’.



À frente nas escolhas está um Governo da Aliança Democrática (AD) com o Chega, que acolhe 16,6% dos inquiridos, seguido de uma maioria absoluta da coligação entre PSD, CDS e PPM com 12,3%.









