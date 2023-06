Perante um cenário de eleições antecipadas, a maioria dos portugueses espera que o PSD não faça coligações pré-eleitorais. Mas se seguir a via das alianças depois da corrida às urnas, não querem que seja com o Chega, revela a sondagem da Intercampus para o CM/CMTV e ‘Jornal de Negócios’.



Se houver eleições antecipadas, 51,7% dos inquiridos acreditam que o PSD não deve aliar-se a nenhum partido antes do sufrágio.









Ver comentários