"Povo português tem todas as razões para admirar o Presidente Jorge Sampaio", diz Cavaco Silva

O antigo Presidente da Repúbica, Aníbal Cavaco Silva, reagiu à morte de Jorge Sampaio, seu antecessor no cargo.Cavaco Silva começou por dizer que "este é um momento de profunda consternação"."Jorge Sampaio foi um homem de causas, serviu Portugal com sabedoria e dedicação como Presidente da República, como líder do Partido Socialista, como presidente da Câmara Municipal de Lisboa e nos cargos internacionais que desempenhou", disse Cavaco Silva.O antigo Presidente da República acrescentou que Sampaio "dedicou muito do seu tempo à causa de Timor Leste e aos estudantes que foram atingidos por situações de guerra ao trazê-los para Portugal para completarem os estudos"."Fomos adversários políticos mas mantivemos sempre uma relação de respeito", referiu.Cavaco Silva terminou o discurso dizendo que "o povo português tem todas as razões para admirar e honrar o Presidente Jorge Sampaio".