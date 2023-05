PR assinala no Dia dos Açores com votos de "solidariedade e inspiração" perante desafios

O Presidente da República assinala esta segunda-feira o Dia dos Açores com uma mensagem em que celebra a autonomia regional, mas também a unidade nacional, e faz votos de "solidariedade e de inspiração" perante adversidades e desafios.

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet para assinalar este Dia da Região Autónoma dos Açores, que coincide com a segunda-feira do Espírito Santo, Marcelo Rebelo de Sousa envia "uma saudação muito calorosa a todos os açorianos".

"Que este dia seja de alegria e de celebração, mas também de solidariedade e de inspiração para todos juntos continuarmos a vencer as adversidades e a superar os desafios, construindo um futuro brilhante para os Açores, que o mesmo é dizer para Portugal", afirma o chefe de Estado.

O Dia dos Açores "é uma ocasião especial para celebrar a cultura e a história" desta região autónoma e das suas nove ilhas, uma data "em que se celebra identidade dos açorianos e a autonomia político-legislativa, esteio fundamental da participação democrática dos cidadãos, do desenvolvimento económico e social e da defesa dos interesses da região", refere.

Segundo o Presidente da República, é também "uma ocasião muito especial para celebrar a unidade nacional e os laços de solidariedade entre todos os portugueses".

Nesta mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa realça também a ligação do arquipélago dos Açores ao oceano Atlântico: "Com a sua natureza exuberante e gentes com espírito indomável, é constituinte imprescindível da dimensão atlântica de Portugal".

"Por isso, este é também o momento para continuarmos a unir esforços para um desenvolvimento social e económico sustentável, aproveitando em particular essa enorme riqueza que é o oceano Atlântico, sempre com respeito pelo meio ambiente", considera.

A Região Autónoma dos Açores é atualmente governada pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, que chefia um Governo de coligação PSD/CDS-PP/PPM, com um acordo de incidência parlamentar com o Chega.

O Dia da Região Autónoma dos Açores, comemorado na segunda-feira do Espírito Santo, foi instituído em 1980, através de decreto regional aprovado no parlamento açoriano.