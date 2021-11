"PR decidiu e decidiu desta maneira, temos que nos adaptar": Rui Rio sobre data escolhida para eleições legislativas

"Decisões deste género não devem ter a ver com vida interna dos partidos": foi assim que Rui Rio reagiu, em entrevista, à data escolhida por Marcelo Rebelo de Sousa para as legislativas antecipadas, marcadas para 30 de janeiro, afastando eventual influência da crise no PSD na escolha do Presidente da República.Em entrevista à TVI, esta quinta-feira à noite, numa altura em que o PSD ainda não tinha reagido oficialmente à data das aleições antecipadas, Rio disse que "O Presidente da República decidiu 30 de janeiro, está decidido, e é seguir em frente".

"O próximo Governo vai tomar posse lá para o meio de fevereiro… Março, abril, maio junho, só teremos orçamento em vigor em junho, para não dizer julho", alertou o social-democrata sobre o futuro do panorama político português. "Só a 30 de novembro é que a Assembleia da República será dissolvida", exemplificou



Rio esquivou-se a perguntas sobre o encontro entre Rangel, também candidato à liderança do PSD, e Marcelo Rebelo de Sousa. "Sobre a questão do Presidente da República ligada a esta matéria, pus um ponto final", disse, considerando que quem ganha com o "ping-pong" interno do PSD é o PS.





Sobre os eventuais resultados das eleições, Rio negou que seja um problema a eventual derrota do partido: "Se perder nas legislativas o mundo não acaba".





"Cá estamos para tratar dos assuntos todos até 30 de janeiro. O Presidente da República decidiu e decidiu desta maneira, temos que nos adaptar", sumarizou o social-democrata.