Presidente da República defende transparência "em particular" sobre financiamento da atividade política

Marcelo Rebelo de Sousa saudou o "debate aceso" de sexta-feira no parlamento.

Por Lusa | 13:31

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu este sábado que a "transparência é muito boa para a democracia", em particular quando se trata do "financiamento da atividade política", saudando o "debate aceso" de sexta-feira no parlamento.

Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que "os deputados perceberam" que "era preciso alargar o tempo e dar tempo para a reflexão" sobre as alterações às regras do financiamento partidário e da fiscalização, aprovadas na sexta-feira no parlamento, após uma primeira versão do diploma ter sido vetada pelo Presidente.

"A transparência é muito boa para a democracia e em particular quando se trata de financiamento da atividade política", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, depois de questionado sobre o processo legislativo que conduziu à aprovação da lei, à margem de uma visita à Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Lisboa, a cujo culto assistiu.