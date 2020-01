Prazo para extinção de tarifas será adiado

O prazo para o fim das tarifas reguladas, fixado para 31 de dezembro de 2020, deverá ser prorrogado. "É essa a nossa intenção", disse esta terça-feira o ministro do Ambiente e da Transição Energética, que aproveitou a audição no Parlamento para esclarecer também que não há qualquer data para a redução do IVA na eletricidade.João Matos Fernandes disse esta terça-feira aos deputados que não se poderia comprometer com uma data na questão da descida da taxa sobre a eletricidade em função do consumo, já que aguarda a resposta do Comité do IVA da Comissão Europeia.Já quanto às tarifas definidas administrativamente ou reguladas, que contam com cerca de um milhão de consumidores, a intenção do Executivo é adiar o seu fim, embora Matos Fernandes não tenha feito qualquer referência ao novo prazo.Perante os deputados, e no âmbito da discussão do Orçamento do Estado de 2020, o ministro garantiu também que o Instituto de Emprego e Formação Profissional contará com verbas para apoiar as centenas de trabalhadores afetados pelo fecho das centrais a carvão do Pego (em 2021) e Sines (2023).A paternidade da medida, inscrita pelo Executivo no OE, é reclamada pelo PAN que disse com ironia ir dar ao Governo o seu programa eleitoral. O governante admitiu ainda ter havido um esquecimento (do responsável pelas florestas) na criação de taxas sobre as celuloses, mas lançou o repto ao BE para que fizesse uma proposta nesse sentido, o que este fez enquanto decorria a audição.Esta terça-feira, também foi ouvido o ministro da Ciência.A Associação de Municípios dá parecer "desfavorável" à proposta de OE para 2020, mas reconhece "pontos positivos" no documento, que tem de ser "melhorado" em relação às finanças locais.Só 15 dos 178 investigadores precários foram contratados no âmbito do PREVPAP, disse o ministro da Ciência e Ensino Superior, Manuel Heitor, no Parlamento.O ministro da Ciência garantiu ainda no debate sobre o OE na especialidade que as instituições do Ensino Superior vão continuar isentas de cativações orçamentais por parte do Governo.