Prazo para pedir voto antecipado termina segunda-feira

Termina esta segunda-feira o prazo para presos que não estejam privados de direitos políticos e doentes internados poderem requerer o voto antecipado para as eleições Presidenciais de 24 de janeiro. O pedido deve ser endereçado à administração eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, através do site www.votoantecipado.mai.gov.pt ou por via postal.Uma nota disponibilizada no site da Direção-Geral da Saúde refere que estes cidadãos devem indicar o número do documento de identificação civil e juntar um comprovativo do impedimento invocado, emitido pelo diretor do estabelecimento prisional, no caso dos reclusos, ou pelo médico assistente e confirmado pela direção do hospital, no caso de doentes internados.Entre os dias 11 e 14 de janeiro, o presidente da câmara municipal ou o vereador credenciado da área do estabelecimento hospitalar/prisional desloca-se ao local em que se encontrem estes cidadãos para recolher o boletim. Quem se encontre em confinamento obrigatório determinado pelas autoridades de saúde deve pedir o voto antecipado entre 14 e 17 de janeiro.