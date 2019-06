Prémios para gestores de topo da TAP foram travados

Os prémios que a comissão executiva da TAP, liderada por Antonoaldo Neves, pretendia atribuir eram, afinal, de valor mais elevado do que os 1,171 milhões de euros distribuídos por 180 funcionários.O propósito só não avançou porque os administradores do Estado no conselho de administração da empresa terão travado uma lista que incluía como beneficiários os gestores de topo da transportadora, noticiou este sábado o ‘Expresso’.A lista com uma proposta de prémios mais ambiciosos terá sido apresentada numa reunião do conselho de administração a 21 de março deste ano, mas acabou por ser abandonada, pois os representantes do Estado – entre os quais Miguel Cadilhe, atual presidente da empresa, e Lacerda Machado, amigo do primeiro-ministro, António Costa – se opuseram à distribuição dos bónus.O semanário ‘Sol’ também avançou ontem com informação idêntica, explicando que a proposta de prémio para os administradores topo, entre os quais Antonoaldo Neves, era de 400 mil euros.A comissão executiva da TAP, que é controlada pela empresa Atlantic Gateway, de David Neeleman e Humberto Pedrosa, já tinha vindo a público referir que respeitou "os deveres de informação ao conselho de administração" e que só atribuiu prémios referentes aos resultados da "área" e "individuais".Ontem, em comunicado, o Ministério das Infraestruturas clarificou que a comissão executiva não comunicou os montantes que estavam em causa aos administradores nomeados pelo Estado.Revelou também que estes dois órgãos da TAP chegaram a um entendimento que permitirá tornar a futura política de distribuição de prémios "mais transparente".A transportadora, que é detida em 50% pelo Estado, pagou um bónus total de 1,17 milhões de euros a 180 pessoas, incluindo 110 mil euros a dois quadros superiores, apesar de em 2018 ter registado 118 milhões de euros de prejuízo.A política de distribuição de prémios na TAP vai sofrer alterações.Os bónus passam a ser decididos por um novo comité de Recursos Humanos, no seio do conselho de administração, que terá a liderança do presidente-executivo, Antonoaldo Neves, revelou este sábado o Ministério das Infraestruturas.Também ontem, o Presidente da República afirmou que o Estado, enquanto detentor de 50% do capital da TAP, "tem de acompanhar com cuidado toda a gestão" da empresa, incluindo a atribuição de prémios.