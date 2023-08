Presidência da República esclarece alegada recusa de condecoração por parte de Zelensky

Segundo o Observador, o presidente ucraniano teria recusado a condecoração do Grande-Colar da Ordem da Liberdade porque "não aceita condecorações em tempo de guerra, uma vez que entende que "o esforço é de todo o povo ucraniano".





"Tal como referiu há mais de um ano, o Presidente da República decidiu condecorar o Presidente Zelensky com o Grande-Colar da Ordem da Liberdade", pode ler-se na nota publicada esta sexta-feira no site da Presidência.

"As insígnias foram entregues esta semana em Kiev, por via protocolar e não em cerimónia pública de imposição", acrescenta a nota. A Presidência da República explica ainda que se trata de "uma fórmula também usual em visitas de Estado" e destaca o facto de Zelensky homenagear a luta do povo ucraniano.









A Presidência da República publicou, esta sexta-feira, uma nota a clarificar a condecoração atribuída a Volodymyr Zelensky.