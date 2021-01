Ana Gomes ataca PS: "Lamento profundamente a não comparência do meu partido às eleições"

A candidata presidencial Ana Gomes assumiu ter falhado hoje o objetivo de uma segunda volta nas presidenciais, mas diz ter cumprido o "objetivo patriótico" de impedir que a ultra direita assumisse uma posição de "possível alternativa".A candidata presidencial felicitou Marcelo Rebelo de Sousa pela vitória nas eleições presidenciais de 2021 e agradeceu aos mais de meio milhão de cidadãos que votou em Ana Gomes e aos partidos que a apoiaram.Ana Gomes atacou no entanto o seu partido, lamentando a sua ausência nestas presidenciais. "Lamento profundamente a não comparência do meu partido às eleições", disse, referindo-se ao Partido Socialista."Se eu não tivesse estado nesta disputa, estaríamos hoje a lamentar ainda mais a progressão da extrema-direita", afirmou Ana Gomes, em declarações aos jornalistas, no final da noite eleitoral."Um elevado nível de abstenções não se devem apenas às restriçõs da pandemia", sublinhou.