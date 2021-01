"O mais importante é esta candidatura": João Ferreira rejeita falar sobre o seu futuro no PCP

Ao minuto Atualizado a 13 de jan de 2021 | 21:03

João Ferreira afirma que é "fundamental apurar o que é que aconteceu" no caso dos jornalistas vigiados pela PSP a mando do Ministério Público. Sobre o Segredo de Justiça, o deputado relembra que este responsabiliza quem tem o dever de o guardar mas também aqueles que divulgam em caso de quebra, como é o caso dos jornalistas.

O candidato refere que o PCP tem algumas questões para serem debatidas, mas rejeita avançar sobre se será o possível sucessor do atual secretário-geral do partido, Jerónimo de Sousa. "O mais importante é esta candidatura [às presidenciais]", garante.

20:41 | 13/01

Numa altura em que já arrancou a campanha eleitoral, João Ferreira frisa que os grande comícios e arruadas não vão ser possíveis devido à atual contingência. "É importante não abandonarmos um trabalho de esclarecimento".



A campanha de João Ferreira é aquela que apresenta um maior orçamento. No entanto, o candidato apoiado pelo partido comunista acredita que o valor ficará abaixo do esperado. "Faremos as contas no fim", diz.