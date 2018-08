Presidente confiante numa aproximação de posições entre Governo e professores

Marcelo Rebelo de Sousa receberá os representantes dos docentes depois dos contactos marcados com o executivo para setembro.

13:19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta sexta-feira ao CM estar "convencido de que há condições para o aproximar de posições já em setembro" entre o Governo e os sindicatos dos professores.



No próximo dia 7 de Setembro, está agendada uma reunião entre o Executivo, na qual participarão equipas dos ministérios da Educação e das Finanças, e os sindicatos dos docentes.



No encontro, o Governo deverá apresentar aos sindicatos novas propostas que permitam compensar os professores no que diz respeito à contagem do tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira.

Entretanto, na sequência da notícia publicada esta sexta-feira pelo Correio da Manhã sobre a contagem do tempo de serviço dos professores, a Presidência da República esclarece que "o Presidente da República tem sido informado pelo Governo, como é normal, acerca de todos os dados respeitantes aos contactos com os professores, não tendo, por isso, solicitado qualquer elemento adicional."



E adiantou: "O Presidente da República já disse que receberá os representantes dos professores depois dos contactos marcados com o Governo para setembro."