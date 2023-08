Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira diz que decisão do TC sobre lei da droga abriu "precendente grave"

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira considerou esta terça-feira que, ao validar a constitucionalidade da lei droga, o Tribunal Constitucional (TC) abriu "um precedente grave" em matéria de auscultação dos órgãos das regiões autónomas nos processos legislativos nacionais.

"Esta decisão do Tribunal Constitucional é altamente lesiva dos interesses das Regiões Autónomas", afirma José Manuel Rodrigues numa reação divulgada esta terça-feira no arquipélago.

O Tribunal Constitucional (TC) validou esta terça-feira a constitucionalidade do decreto do parlamento que descriminalizou as drogas sintéticas e fez uma nova distinção entre tráfico e consumo, na sequência do pedido de fiscalização abstrata preventiva apresentado pelo Presidente da República.