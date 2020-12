Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira quer ajuda do Estado para freguesias atingidas por enxurradas

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, pediu esta terça-feira a solidariedade do Estado para fazer face aos prejuízos causados pelas enxurradas e pelo aluimento de terras que atingiu as freguesias de Ponta Delgada e da Boaventura.

"A situação é mais grave do que aquilo que se previa", salientou José Manuel Rodrigues, a meio da tarde, após ter visitado as zonas mais afetadas pelo temporal do dia 25 de dezembro, nas duas localidades do norte da ilha da Madeira.

"Há prejuízos avultados, de milhões de euros, quer na área pública (nas vias de comunicação, na energia e na rede de águas), quer também em terrenos privados e em habitações".

O Presidente do parlamento madeirense diz que "perante a dimensão dos prejuízos, acho que é dever do Estado, como já aconteceu, noutras circunstâncias e noutros concelhos do país, apoiar o concelho de São Vicente e a Região Autónoma da Madeira, no sentido de se poder recuperar a normalidade na vida da Ponta Delgada e da Boaventura".

José Manuel Rodrigues aponta "prejuízos elevadíssimos" nas estradas, na proteção das ribeiras, nas habitações e nos terrenos agrícolas, destacando o "trabalho extraordinário" que está a ser realizado pela câmara de São Vicente, pelas juntas de freguesia, pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, pela empresa pública Águas e Resíduos da Madeira (ARM), pela Empresa de Eletricidade da Madeira e pelas as empresas de telecomunicações e de construção civil, que têm tentado desobstruir estradas, repor a água potável, a eletricidade e as telecomunicações.