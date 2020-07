Presidente da Câmara de Cascais admite 'cerca sanitária' a transportes e confirma novo surto em lar de Alcabideche

Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais admitiu esta quarta-feira ao CM instituir uma espécie de 'cerca sanitária' aos transportes públicos que venham de fora do concelho.



Apontando a sobrelotação dos transportes públicos como um dos principais focos de contágio de covid-19, o autarca expli que quer atuar como o município tem feito desde o ínicio do desconfinamento. "Sempre que detetamos que há sobrelotação fazemos um novo autocarro para poder cumprir as regras de salvaguarda da saúde pública.

"Na intermunicipais o que se tem verificado, especialmente nas horas de ponta e, nomeadamente, nas da manhã, é que vêm completamente sobrelotados, sem cumprir as normas de segurança da saúde pública", lamentou Carlos Carreiras sobre os transportes que chegam de outros municípios.



O autarca faz um ultimato e admite, a partir da próxima segunda-feira, insituir esta 'cerca', obrigando todos os passageiros de rotas intermunicipais a sairem dos transportes para seguirem depois viagem nas rotas do município de Cascais, e sujeitando os utentes a medição de temperatura.



Novo caso em lar de Alcabideche

O autarca adiantou ainda que há um novo surto num lar de Cascais. Depois do surto detetado em São Domingos de Rana, o autarca confirma que há um novo caso detetado noutra instituição em Alcabideche, onde testaram positivo seis pessoas, duas funcionárias e quatro utentes.

"Soube ontem à noite e foram logo tomadas medidas. Todas as autoridades estiveram lá de forma coordenada e estão a acompanhar o caso. A situação está controlada", garantiu o autarca.