Presidente da Câmara de Marco de Canaveses retira poderes ao seu vice

A presidente da Câmara de Marco de Canaveses, Cristina Vieira (PS), retirou as competências delegadas no vice-presidente, Bruno Magalhães, informou a autarquia.

Em comunicado daquela autarquia do distrito do Porto, informa-se que o despacho "revoga a vice-presidência e qualquer representação do município pelo vereador".

"A decisão é justificada por motivos de falta de confiança política e lealdade institucional", lê-se na informação, indicando, por outro lado, que foi designado para as funções de vice-presidente da Câmara de Marco de Canaveses o vereador Nuno Vítor Diogo Pinto.

A Lusa tentou, sem sucesso, ouvir o vereador Bruno Magalhães.

O PS lidera aquele município com maioria absoluta desde as autárquicas de 2017.

Cristina Vieira, atual líder da concelhia socialista, e Bruno Magalhães, até há pouco o seu número dois no executivo municipal, já anunciaram publicamente que liderarão listas para a presidência dos órgãos locais do PS.