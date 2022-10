Orlando Alves, presidente do município de Montalegre, e o seu ‘vice’, David Teixeira, já eram arguidos desde 2020, mas insistiram na contratação de empresas de familiares - irmão, cunhada e sobrinhos do líder da autarquia. Os favorecimentos remontam a 2014.



O Tribunal de Contas apontara já "desconformidades" e entregara as suspeitas ao Ministério Público.