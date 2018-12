Presidente da Câmara do Funchal vai renunciar ao mandato para concorrer ao Governo Regional

Eleições para a Assembleia Regional da Madeira terão lugar no dia 22 de setembro.

Por Lusa | 17:22

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, disse esta sexta-feira que vai renunciar ao mandato "antes do prazo legal e obrigatório", para se candidatar à presidência do Governo da Madeira nas eleições de 22 de setembro de 2019.

"Vou fazê-lo antes [do prazo estipulado por lei]. Não posso ainda me comprometer com um dia, mas posso garantir que os funchalenses serão os primeiros a saber", disse o autarca à agência Lusa, na sequência do anúncio da data das eleições legislativas de 2019, feito hoje pelo Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa indicou que as eleições para a Assembleia da República serão em 06 de outubro e as eleições para a Assembleia Regional da Madeira duas semanas antes, dia 22 de setembro.