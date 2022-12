O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, recusou hoje que o ex-ministro Pedro Nuno Santos seja o "único responsável" pela atuação da TAP, defendendo que o problema da companhia aérea não é financeiro, mas de "vícios instalados".

Recusando pronunciar-se sobre as demissões no Governo, Rui Moreira salientou, no entanto, que, "mais uma vez no epicentro de uma crise" está a TAP.

"Aquilo que nasce torto raramente endireita", defendeu.