O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, foi ‘colocado à venda’ na plataforma de anúncios OLX, ao final da manhã desta quinta-feira, por 19,99 euros. O anúncio foi removido cerca de uma hora depois.









“Vende-se presidente da Câmara do Porto usado, em excelentes condições. Está a preço de saldo porque dia 16 de novembro perderá todo o seu valor. Não se aceitam trocas ou devoluções”, referia o anúncio, publicado por um utilizador da plataforma, intitulado TortoPontoFinal. No anúncio é feita alusão ao dia agendado para o início do julgamento do autarca, por prevaricação, em concurso aparente com abuso de poder, no caso Selminho.

Rui Moreira é presidente da Câmara do Porto desde 2013 e recandidata-se à liderança do município como independente, com apoio do CDS e do Iniciativa Liberal. Nestas autárquicas, há 11 candidatos ao Porto.