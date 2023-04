Presidente da CMVM começa a ser ouvido na comissão de inquérito à gestão da TAP

O presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Luís Laginha de Sousa, está a ser ouvido na comisão de inquérito à gestão da TAP.

Luís Laginha é a sexta personalidade a ser ouvida pelos deputados, que querem ouvir 60 pessoas.

A polémica em torno da companhia aérea instalou-se depois de ser revelado, pelo Correio da Manhã, o valor da indemnização paga pela TAP a Alexandra Reis, ex-administradora da empresa.

A notícia provocou um enorme impacto na TAP e no Governo e motivou cinco demissões. O ministro e o secretário de Estado das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes, a líder executiva, Christine Ourmières-Widener, o chairman da TAP Manuel Beja e a secretária de Estado do Tesouro e ex-administradora da TAP Alexandra Reis - estes últimos três já foram ouvidos pelos deputados na comissão de inquérito.

Ao minuto Atualizado a 13 de abr de 2023 | 17:57

O presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) realçou que a TAP "já foi notificada e decorre o prazo para se pronunciar" relativamente ao processo de contraordenação que foi aberto. A multa pode chegar aos cinco milhões de euros.

17:24 | 13/04