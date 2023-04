Presidente da Comissão de Vencimentos da TAP começa a ser ouvido na comissão de inquérito

O presidente da Comissão de Vencimentos da TAP, Tiago Aires Mateus, vai começar a ser ouvido, esta quarta-feira, na comissão de inquérito à companhia aérea, no âmbito da polémica indemnização de meio milhão de euros paga a Alexandra Reis.



Esta é a sétima personalidade ouvida pela comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP, constituída por iniciativa do Bloco de Esquerda.



O caso da indemnização a Alexandra Reis, na sequência do acordo de cessação de funções como administradora da TAP, divulgado pelo Correio da Manhã, fez 'cair' um ministro, Pedro Nuno Santos, dois secretários de Estado, Hugo Mendes e Alexandra Reis, uma presidente executiva (CEO), Christine Ourmières-Widener e um 'chairman', Manuel Beja.











Ao minuto Atualizado a 19 de abr de 2023 | 20:05

20:03 | 19/04 Tiago Aires Mateus nega conversa com Governo O presidente da Comissão de Vencimentos da TAP, Tiago Aires Mateus, refere que nenhum membro do Governo falou consigo formal ou informalmente.



19:23 | 19/04 Presidente da Comissão de Vencimentos da TAP foi administrador da companhia aérea O presidente da Comissão de Vencimentos da TAP confirma ter sido administrador da companhia aérea entre 13 de novembro de 2015 e 30 de julho de 2017, quando questionado por Mariana Mortágua.