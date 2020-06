Presidente da República aceita proposta para Secretários de Estado

O Presidente da República aceitou esta tarde a proposta do Primeiro-Ministro para as seguintes nomeações de Secretários de Estado no Ministério das Finanças:

- António Mendonça Mendes, Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais;

- Cláudia Joaquim, Secretária de Estado do Orçamento;

- João Nuno Mendes, Secretário de Estado das Finanças;

- Miguel Cruz, Secretário de Estado do Tesouro.

A posse dos novos Secretários de Estado terá lugar na próxima segunda-feira, dia 15 de junho pelas 10h00, no Palácio de Belém, juntamente com a do novo Ministro de Estado e das Finanças, numa cerimónia restrita e sem outros convidados, dadas as atuais regras de saúde pública.