Presidente da República admite para dia 7 de dezembro a demissão do Governo

deverá formalizar a demissão do Governo na próxima quinta-feira, 7 de dezembro, por ainda haver questões do PRR que precisam de ser resolvidas neste período."Em princípio o último Conselho de Ministros será no dia 07 e, portanto, dia 07 à noite será a demissão", um mês depois de o primeiro-ministro ter apresentado a demissão, afirmou o chefe de Estado aos jornalistas à margem de uma visita ao Banco Alimentar contra a Fome, em Lisboa.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou este sábado que

Marcelo Rebelo de Sousa disse que "havia algumas votações importantes para o PRR" que "era preciso terminar" e por isso, "a pensar no PRR", deixou a formalização da demissão para a próxima semana.

"É por isso também que na Assembleia a dissolução, que é no dia 15, [de janeiro] também foi pensada para deixar acabar a redação final do Orçamento, que é perto do fim do ano", acrescentou, assinalando que quis dar também tempo para o parlamento "poder reapreciar" os estatutos das ordens profissionais, caso decida vetar.