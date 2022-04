Presidente da República alerta para necessidade de combater estereótipos ligados ao autismo

O Presidente da República alertou este sábado, Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, para a necessidade de garantir os direitos humanos e as liberdades fundamentais de todas as pessoas, combatendo a desinformação e estereótipos associados ao autismo.

Numa nota divulgada na página oficial da Presidência da República na internet, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que se associa às Nações Unidas para assinalar o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo.

Nesse âmbito, sublinha "a importância da mensagem desta data: a necessidade de assegurar e promover o cumprimento dos direitos humanos e das liberdades fundamentais de todas as pessoas".