Presidente da República alerta que decisões do Supremo dos EUA fazem antever outras "no plano político e ideológico"

O Presidente da República afirmou esta sexta-feira que as recentes decisões do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, relativas às armas e ao aborto, fazem antever outras "no plano político e ideológico" no futuro, escusando-se a qualificar qualquer delas como retrocesso.

No final da conferência "Brasil e Portugal: Perspetivas de Futuro", Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado pelos jornalistas sobre a decisão desta sexta-feira do Supremo Tribunal dos EUA de anular a proteção do direito ao aborto em vigor no país desde 1973, permitindo agora a cada Estado decidir se mantém ou proíbe tal direito.

O Presidente da República fez questão de juntar esta decisão a outra conhecida na quinta-feira do mesmo tribunal, ratificando o direito ao porte de armas em público.