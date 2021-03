Presidente da República assina decreto do Governo sobre plano de desconfinamento

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinou este sábado o decreto do Governo que aprova as medidas de execução do estado de emergência e o plano de desconfinamento do país.

Esta decisão do chefe de Estado foi divulgada através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

O primeiro-ministro, António Costa, apresentou na quinta-feira o plano de desconfinamento, que disse ser "a conta-gotas" e que prevê a abertura na próxima segunda-feira de creches, ensino pré-escolar e escolas do primeiro ciclo do básico, sendo reaberto ainda o comércio ao postigo e estabelecimentos de estética como cabeleireiros.