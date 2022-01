Presidente da República: "Aumento de casos Covid não tem expressão nos internamentos"

Marcelo Rebelo de Sousa considerou esta quarta-feira que o aumento de casos Covid-19 em Portugal "não tem expressão nos internamentos". O Presidente da República falava aos jornalistas após a reunião com especialistas no Infarmed, sobre a situação pandémica em Portugal.O Presidente destacou que a testagem é hoje "cinco vezes superior" ao que era há um ano atrás e sublinhou ter recebido " o apelo para a autoavalização de risco, feito a todos os portugueses", referindo-se aos pedido feito de maior acessibilidade a autotestes gratuitos.Sublinhando que o aumento de casos não se tem manifestado na escalada de números de internamentos em enfermarias e cuidados intensivos, comparou os dados mais recentes aos de há um ano para detacar que, em 2021, havia cinco vezes mais mortes e três a quatro vezes o número de internamentos em cuidados intensivos.Sobre as Eleições Legislativas, Marcelo admitiu a possibilidade de um "retoque legislativo", que permita não por em causa o sufrágio e garanta "o maior número de votantes possível".