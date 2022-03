Presidente da República: "Como primeiro-ministro, formaria um governo noutra área e com outras pessoas"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recusou este sábado comentar a constituição do novo governo liderado por António Costa, mas sublinhou que faria escolhas diferentes se estivesse na posição de primeiro-ministro.

"Cada primeiro-ministro escolhe a organização de governo que entende que é a melhor naquele momento e depois escolhe as pessoas que são mais adequadas do seu ponto de vista. Eu não sou primeiro-ministro, sou Presidente da República, portanto, não sou eu que tenho de formar o governo. Como primeiro-ministro, formaria certamente um governo noutra área política e com outras pessoas, mas não existe esse filme", realçou.

Marcelo Rebelo de Sousa asseverou ainda que cabe ao primeiro-ministro decidir "se quer uma equipa muito longa ou uma equipa mais curta" e se esta deve ou não ser "mais centralizada na liderança e constituída por pessoas mais próximas".