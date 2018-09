Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente da República condecora Cruz de Malta como membro honorário da Ordem de Mérito

Marcelo Rebelo de Sousa descreveu os "domínios fundamentais" que a associação escolheu para atuar, destacando o do "envelhecimento ativo".

Por Lusa | 14:10

O Presidente da República condecorou esta terça-feira a Cruz de Malta com as insígnias de membro honorário da Ordem de Mérito como "estímulo para o futuro" da associação, que celebra o seu centenário em 2018.



Numa cerimónia, na Maia, para evocar o centésimo aniversário da Associação Humanitária da Cruz de Malta, Marcelo Rebelo de Sousa descreveu os "domínios fundamentais" que a Cruz de Malta escolheu para atuar, destacando o do "envelhecimento ativo".



"É exatamente pela mesma razão, de estímulo para o futuro, que, muitos anos depois do senhor Marechal António Óscar Fragoso Carmona ter condecorado esta instituição, eu entendi dever condecorá-la também, agradecendo 100 anos de vida mas, sobretudo, apelando a mais 100 anos e a mais 200 e a mais 400, tantos quantos forem a capacidade imorredoira da nação portuguesa", disse o Presidente da República, justificando assim a distinção.



Marcelo Rebelo de Sousa referiu ainda que a Cruz de Malta "dá um passo muito importante hoje, porque não apenas sobreviveu, como quer viver e reforçar a sua importância no futuro".



O chefe de Estado enalteceu também o caminho que aquela associação escolheu seguir, considerando que "soube escolher domínios fundamentais para o futuro".



"Soube escolher o domínio da preocupação com os portadores de deficiência, soube escolher o domínio da busca e do salvamento, isto é, da atenção e proteção dos outros, para isso apelando aos mais jovens, entrosada com as Forças Armadas, mas também com outras instituições", enumerou.



Além disso, acrescentou, "soube escolher o domínio do envelhecimento ativo, que é um dos problemas da sociedade portuguesa".



"Ainda não há muitos dias eu recordava como este país, o nosso país, o nosso Portugal, era jovem no tempo em que eu era jovem e como, em 60 anos, envelheceu de forma galopante e de como as perspetivas e os cenários são muito preocupantes porque vão no sentido errado", lembrou, repetindo o alerta que deixou na sexta-feira, numa conferência do Conselho Económico e Social, no Porto.



A Associação Humanitária Cruz de Malta foi criada em 1918, num contexto histórico-social marcado pela Primeira Grande Guerra (1914-1918), a que somaram algumas epidemias, nomeadamente a denominada Gripe Espanhola (1918-1919).