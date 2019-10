Presidente da República confirma que XXII Governo toma posse no sábado

os nomes para secretários do Governo, os quais tiveram a "luz verde" de Marcelo Rebelo de Sousa.

A

do novo Executivo já tinha sido entregue na semana passada e validada por Marcelo. Nessa altura já tinham sido apresentados três secretários de Estado: Duarte Cordeira, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares; Tiago Antunes, secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro; e André Moz Caldes, secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros.



Há pelo menos três secretários de Estado que já se sabe que não continuam dado que sobem a ministros: é o caso da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, que passa a ser ministra do Trabalho e Segurança Social; da secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Maria do Céu Albuquerque, que passa a ser ministra da Agricultura; e da secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão, que passa a ser ministra da Administração Pública e Modernização Administrativa, ficando também com a pasta das autarquias.

O Presidente da República referiu que o XXII Governo constitucional "será empossado" este sábado. Esta é a vontade de Marcelo Rebelo de Sousa, embora a decisão parta da conferência de líderes que se realiza esta terça-feira.O Presidente da República falava esta terça-feira aos jornalistas no Centro de Congressos do Estoril.Esta segunda-feira o primeiro-ministro