O Presidente da República promulgou na segunda-feira o novo regime de avaliação do Ensino Secundário, mas lamentou que o exame nacional de Matemática tenha deixado de ser obrigatório para conclusão do Secundário nos cursos de Ciências e Tecnologia e Ciências Socioeconómicas.



Marcelo Rebelo de Sousa criticou também a redução (de quatro para três) do número de exames necessários para concluir o nível de ensino.









