Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido pelo rei Carlos III, no Palácio de Buckingham, em Londres, a propósito da celebração dos 650 anos da Aliança Luso-Britânica. O encontro entre o chefe de Estado português e o monarca britânico decorreu durante a manhã de ontem, onde Marcelo Rebelo de Sousa condecorou o rei de Inglaterra com o Grande-Colar da Ordem da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, a mesma condecoração que havia sido atribuída à rainha Isabel II.









