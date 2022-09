Presidente da República já promulgou diploma do novo estatuto do SNS

aprovado na passada semana em Conselho de Ministros.



Marcelo Rebelo de Sousa disse que iria promulgar o decreto do Governo ainda esta sexta-feira, após uma visita ao Hospital Curry Cabral, em Lisboa, onde foi visitar o militar dos comandos, que teve de ser submetido a um transplante de fígado na sequência de um treino militar.

Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decide promulgar diploma do novo estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS),Serviço "deu muito a Portugal durante a pandemia", refere Marcelo Rebelo de Sousa e reforça que "aposta no SNS tem de ser muito forte".Em resposta aos jornalistas, Marcelo considera o SNS "insubstituível" e, por isso, "o investimento nas estruturas, capacidades e pessoas tem de ser reforçado permanentemente".

A promulgação abre caminho ao Governo para nomear o diretor executivo do SNS, um cargo criado pelo novo estatuto.



"Algumas das dúvidas suscitadas foram esclarecidas hoje [sexta-feira] mesmo pelo Governo", lê-se no site da presidência. A nota acrescenta ainda que Marcelo espera que "esta oportunidade de mudança não seja desperdiçada".