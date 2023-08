Presidente da República diz que "unico tema que tratará" na Universidade de Verão do PSD será Ucrânia

O Presidente da República confirmou esta segunda-feira a sua participação na Universidade de Verão do PSD, salientando que "o único tema que tratará será a Ucrânia" nesta iniciativa de formação política de jovens quadros.

Numa nota divulgada no site da Presidência da República -- e pouco depois de fonte do PSD ter divulgado a informação -, Marcelo Rebelo de Sousa informa que "tal como em 2018 e no ano passado, o Presidente da República participa na Universidade de Verão da JSD, em Castelo de Vide" (Portalegre).

"Diversamente do que sucedeu anteriormente, em que respondeu, por vídeo, a todas as perguntas políticas que lhe foram colocadas, em 2018 por escrito, no ano passado em diálogo direto, o Presidente responderá presencialmente, mas o único tema que tratará será a Ucrânia", salienta o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa será o orador no jantar-conferência de quarta-feira, a partir das 20:00.

Antes de ser Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa participou nas edições de 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 e 2014. O ano passado teve uma participação à distância nesta iniciativa de formação política social-democrata, respondendo a perguntas de alunos, em direto, e em 2018 tinha respondido por escrito a 30 questões.

Além de Marcelo Rebelo de Sousa, a universidade de verão -- promovida conjuntamente pelo PSD, a JSD, o Instituto Francisco Sá Carneiro e a delegação social-democrata do Partido Popular Europeu -- terá entre os oradores o antigo primeiro-ministro Durão Barroso, o ex-líder do CDS-PP Paulo Portas ou o socialista e presidente da SEFES Álvaro Beleza.

Nesta edição, que arrancou esta segunda-feira, participam 100 jovens, escolhidos entre 350 candidatos, sendo esperados 65 rapazes e 35 raparigas, com uma média de idades de 21 anos.

De acordo com o site da UV, que se realiza desde 2003 (exceto em 2020 e 2021, devido à pandemia de covid-19) no total das 20 edições passaram por esta iniciativa 200 oradores e dois mil alunos, que tiveram cerca de 500 aulas.