Presidente da República enaltece ação e trabalho da Organização Mundial da Saúde

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enalteceu esta sexta-feira a ação e "o exemplo de liderança" da Organização Mundial da Saúde (OMS), sublinhando que esta é responsável por "alguns dos mais significativos ganhos da humanidade".

Numa mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado assinala o Dia Mundial da Saúde, "este ano sob a égide de 'Saúde para todos'", e o 75.º aniversário da Organização Mundial da Saúde.

Marcelo Rebelo de Sousa felicita a organização e salienta que esta é uma oportunidade "para se assinalar a relevância do trabalho diário" prestado pela OMS "no combate às doenças e às desigualdades presentes no mundo".