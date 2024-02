Presidente da República envia votos "de recuperação rápida" ao Rei Carlos III

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou, esta terça-feira, uma mensagem de melhoras ao Rei Carlos III."No seguimento da notícia do diagnóstico de saúde do Rei Carlos III, o Presidente da República dirigiu ao Monarca britânico votos de uma recuperação rápida e completa", lê-se na nota publicada no site da presidência.O monarca britânico, de 75 anos, foi diagnosticado com cancro na segunda-feira. A doença obrigou o Rei a adiar todas as "funções públicas".Apesar de Carlos III ter sido hospitalizado, no início do ano, para um tratamento à próstata, fonte da família real garante que o cancro não é nesse órgão.