Presidente da República felicita Benfica pela Taça Intercontinental de sub-20

O Presidente da República felicitou a equipa de sub-20 do Benfica, que venceu a Taça Intercontinental, na cidade de Montevideu, no Uruguai, através de uma mensagem publicada no "site" da presidência.

Na mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa "felicita a equipa de Sub-20 do Sport Lisboa e Benfica, treinada por Luís Castro, que venceu a Taça Intercontinental da categoria, disputada na cidade de Montevideu, no Uruguai".

O Benfica venceu este domingo a final da Taça Intercontinental de futebol de sub-20 ao bater os uruguaios do Peñarol, por 1-0, em Montevideu, tornando-se no primeiro clube a conquistar este troféu.

O momento decisivo da partida ocorreu ao minuto 69, quando, na sequência de um pontapé de canto cobrado por Cher Ndour, Luís Semedo fez o único golo da partida, encostando para o fundo das redes uruguaias, depois de a bola ter sofrido um desvio por um adversário.

Esta foi a primeira final da Taça Intercontinental de sub-20, para a qual se qualificaram o Benfica, vencedor da Youth League, na Europa, e o Peñarol, na condição de vencedor da Taça Libertadores do mesmo escalão, na América do Sul.