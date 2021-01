Presidente da República já realizou novo teste à Covid-19 e aguarda resultado

O Presidente da República já realizou um novo teste à Covid-19, esta terça-feira junto do INEM. O resultado será conhecido ainda durante o dia de hoje.





Marcelo Rebelo de Sousa vai ouvir os partidos durante a tarde desta terça-feira, via telefone, sobre a renovação do Estado de Emergência.O Presidnete da República testou positivo na segunda-feira para a Covid-19 mas esta terça-feira um novo teste deu resultado positivo. Para obter a confrmação se está infetado ou não pelo coronavírus, Marcelo realizou um terceiro do qual aguarda resultado.