Presidente da República lamenta morte de Fernando Albuquerque, "figura invulgar da cultura portuguesa"

O Presidente da República lamentou esta sexta-feira a morte de Fernando de Albuquerque, "figura invulgar da cultura portuguesa", salientando que, sob a sua orientação, a Fundação da Casa de Mateus tornou-se "um exemplo admirável de abertura à sociedade civil".

"É com profunda tristeza que recebo a inesperada notícia da morte de Fernando de Albuquerque. Sob sua orientação, a Fundação da Casa de Mateus tornou-se, nas últimas décadas, um exemplo admirável de abertura da sociedade civil às tarefas de serviço público na esfera do património, da cultura e do mecenato", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da internet da Presidência da República.

O diretor-delegado da Fundação Casa de Mateus, Fernando de Sousa Botelho de Albuquerque, morreu na madrugada de hoje aos 80 anos, anunciou aquela instituição.