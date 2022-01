Presidente da República lamenta morte de Presidente do Parlamento Europeu e recorda carácter humanista

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou "com profundo pesar o falecimento do Presidente do Parlamento Europeu David Sassoli", numa nota publicada no site oficial da presidencia da República.



Marcelo Rebelo de Sousa endereçou à família e ao Parlamento Europeu as sentidas condolências.

"David Sassoli era um grande europeísta e deu um importante contributo como Presidente do Parlamento Europeu para a defesa dos valores da União Europeia", pode ler-se na nota do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa destaca o carácter humanista de David Sassoli ao longo do mandato que exerceu. "Foi um jornalista de grande prestígio em Itália, reconhecido pela sua competência e afabilidade", acrescentou.

"O Presidente da República recorda já com saudade os diversos encontros que tiveram", rematou Marcelo Rebelo de Sousa.

O presidente do Parlamento Europeu morreu esta terça-feira aos 65 anos de idade, após mais de duas semanas num hospital em Itália, devido a uma disfunção do seu sistema imunitário.