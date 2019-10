Presidente da República lança programa "Desportistas no Palácio" com Rosa Mota

O Presidente da República vai juntar a partir desta terça-feira desportistas e alunos do ensino básico e do ensino secundário à conversa no Palácio de Belém, todas as semanas, até meados de dezembro.Marcelo Rebelo de Sousa, que anteriormente promoveu iniciativas com um formato semelhante com escritores, cientistas e jornalistas, lança agora o programa "Desportistas no Palácio", que na primeira edição contará com a presença da campeã olímpica da maratona Rosa Mota."A iniciativa tem o objetivo de aprofundar o interesse dos jovens pelas diferentes modalidades desportivas, através de encontros e momentos de diálogo entre alunos e desportistas, cujo trabalho muito tem contribuído para a valorização social da prática desportiva e prestigiado o nosso país", lê-se numa nota hoje divulgada pela Presidência da República.Com o programa "Desportistas no Palácio", organizado em colaboração com o Comité Olímpico de Portugal, o chefe de Estado "sublinha a importância das políticas de promoção do desporto e da atividade física, enquanto contributo para o desenvolvimento equilibrado das pessoas e das sociedades contemporâneas".Segundo a mesma nota, os encontros juntarão desportistas e "alunos de várias turmas de escolas públicas ou privadas", durante cerca de uma hora, podendo haver "um breve convívio" com o Presidente da República "quando a agenda o permitir".De acordo com o calendário divulgado, depois de Rosa Mota, irão participar nesta iniciativa Jorge Fonseca (judo), João Rodrigues (windsurf), Telma Monteiro (judo), João Sousa (ténis), Luís Figo (futebol), Frederico Morais (surf), Patrícia Mamona (atletismo - triplo salto) e Elisabete Jacinto (automobilismo).Ângelo Girão (hóquei em patins), Ticha Penicheiro (basquetebol), Nelson Évora (atletismo - triplo salto), Miguel Oliveira (motociclismo) e Joana Pratas (vela) completam a lista de 14 participantes no programa "Desportistas no Palácio", que terá alguns dias com duas edições, realizando-se até 10 de dezembro.