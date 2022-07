Presidente da República promulga aumento das pensões mais baixas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta quarta-feira três diplomas do Governo, entre os quais está o aumento das pensões, que consta do Orçamento do Estado para 2022, e que preve o aumento até 10 euros das pensões até 1108 euros.De acordo com o site oficial da Presidência República, foi também promulgado o "diploma que habilita a condução de veículos a motor pelos detentores de condução emitidos por Estados membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico".Marcelo Rebelo de Sousa, aprovou ainda o diploma "que altera o regime jurídico da produção, controlo, certificação e comercialização de sementes de espécies agrícolas e de espécies hortícolas, transpondo diversas Diretivas de Execução".