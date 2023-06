Presidente da República promulga diploma sobre Trabalho Digno

"Na sequência da alteração de um artigo essencial para a sua plena aplicação, o Presidente da República promulgou hoje o diploma do Governo que, no uso da autorização legislativa concedida pelo artigo 36.º da Lei n.º 13/2023, de 3 de abril, procede, na sua dimensão social, à regulamentação da Agenda do Trabalho Digno", pode ler-se no site da Presidência.





Recorde-se que a Agenda do Trabalho Digno impacta em questões relevantes para os trabalhadores e para as empresas. Despesas de teletrabalho, licenças parentais e bolsas de estágio são alguns dos exemplos.