Presidente da República promulga diplomas para substituição do SEF

"Não obstante as dificuldades que a Agência irá ter para gerir – nesta fase inicial – os processos de autorização de residência atualmente pendentes, mas procurando a continuidade a um processo já muito longo, com graves prejuízos para a imagem externa do País e para o acolhimento dos que nos procuram, o Presidente da República promulgou os diplomas do Governo que procedem à criação da Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, I.P., e que aprova o regime de transição de trabalhadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras", pode lêr-se numa nota publicada no site oficial da presidência.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta quarta-feira os diplomas para a substituição do SEF.