Presidente da República promulga fim da obrigação de afixação do dístico do seguro no para-brisas do carro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta quarta-feira o decreto que põe fim à obrigação de uso de dístico no para-brisas do carro. A alteração entra em vigor quando for publicada no Diário da República.A proposta, que resultou de um projeto lei apresentado pela Iniciativa Liberal, tinha sido aprovada pelo parlamento a 2 de junho , com votos a favor do PS, PCP, BE e IL. O PSD absteve-se e o Chega votou contra."O Presidente da República promulgou o decreto da Assembleia da República que elimina a obrigação de afixação do dístico do seguro automóvel e procede à segunda alteração do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto, que institui o regime do sistema de seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, alterado pelo Decreto-Lei n.º 153/2008, de 6 de agosto", lê-se na nota publicada no site da presidência.