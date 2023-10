Presidente da República quer visitar a Moldova ainda este mês

O Presidente da República foi convidado, esta terça-feira, pela presidente da Moldova para visitar o país, uma viagem que Marcelo Rebelo de Sousa quer que aconteça "no final deste mês ou no início de novembro".Na visita de Maia Sandu ao nosso país, o chefe de estado assegurou que Portugal vai apoiar a candidatura moldava à União Europeia e garantiu que vai ajudar no primeiro passo do processo de adesão.É esperado que até 2030 a Moldova consiga aderir como estado-membro, com a líder moldava a destacar o combate à corrupção para ser aceite pela União.Sobre se tinha conselhos para a Moldova acerca da entrada na comunidade europeia, Marcelo disse que "cada caso é um caso", mas sublinhou que a entrada de Portugal foi importante para a democracia.